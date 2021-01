China: em queda pelo 3º ano consecutivo, vendas de automóveis recuam 6,8% em 2020

11/01/2021 | 10:21



As vendas de automóveis na China caíram 6,8% em 2020, a 19,29 milhões de veículos, no terceiro ano de queda no maior mercado de automóveis do mundo. No entanto, o recuo foi tido como um sucesso no contexto do ano passado, disseram analistas da indústria, com a pandemia de coronavírus cobrando uma conta ainda mais alta em outros mercados. Estima-se que as vendas globais de automóveis tenham caído 15% em 2020. "No primeiro trimestre, projetamos algo muito, muito pior", disse Lin Huaibin, analista automotivo da IHS Markit, depois que as vendas de automóveis na China tombaram 41% no primeiro trimestre de 2020. A China Passenger Car Association espera que as vendas de automóveis na China aumentem 7% em 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.