Flávia Pavanelli termina com affair depois de ver fotos dele beijando outra mulher, diz colunista

11/01/2021 | 10:10



Flávia Pavanelli e João Pedro Cruz não estão mais juntos! De acordo com o colunista Léo Dias, a influenciadora colocou um ponto final na relação depois de ver fotos do affair beijando outra mulher no Ano Novo em Barra de São Miguel, no Alagoas.

O ex-casal estava passando alguns dias em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Segundo o colunista, João Pedro já retornou para Brasília, enquanto Flávia Pavanelli ainda está no arquipélago pernambucano. Após o término, Flávia foi para a Pousada Maria Flor, onde está a influenciadora Mari Saad.

Flávia Pavanelli sabia da viagem de João Pedro para Barra de São Miguel e quase viajou com ele, mas optou por cancelar o passeio para se prevenir contra a Covid-19.

Aliás, para quem não se lembra, a influenciadora foi uma das pessoas mais cotadas para participar do BBB21 como parte do grupo camarote escolhido pelo diretor do reality show.