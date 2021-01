John Reilly, astro de Dallas, morre aos 84 anos de idade

11/01/2021 | 10:10



Foi noticiado no dia 10 de janeiro que John Reilly morreu aos 84 anos de idade. Um dos maiores nomes da história da TV dos Estados Unidos, o ator foi astro das séries Dallas e General Hospital, e teve a morte noticiada pela filha e também atriz Caitlyn Reilly, em um post no Instagram.

A luz mais brilhante do mundo se apagou. Imagine a melhor pessoa do mundo. Agora imagine que essa pessoa é o seu pai. Sou muito grata por ele ter sido meu. Sou muito grata por tê-lo amado. Sou muito grata por ter conseguido me despedir. Eu honestamente não sei o que vou fazer, mas sei que ele estará comigo. Vou te amar para sempre, papai>/i>, escreveu a filha do ator na legenda de uma foto antiga na qual ela aparece ainda criança sendo abraçada pelo pai.

Caitlyn não revelou a causa da morte nem a data. Nascido em Chicago no ano de 1936, Reilly começou sua carreira na TV no papel do médico Dan Stewart na série As the World Turns. Depois, trabalhou em produções como West Was Won e Quincy M.E. até ganhar sucesso ao estrelar Dallas.

Reilly deixa esposa e três filhas.