Aidan Ravin é enterrado no cemitério da Vila Pires

11/01/2021 | 09:51



O corpo do ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin (Republicanos), acaba de ser enterrado no cemitério da Vila Pires. Ele foi velado durante toda a noite na Câmara Municipal. Autoridades como o vice-prefeito, Luiz Zacarias, o ex-vereador Ailton Lima, Nilson Bonome, além de familiares e amigos participaram da despedida do político, que morreu, aos 59 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

Vereador entre 2005 e 2008, Aidan se elegeu prefeito em 2008, pelo PTB. Na ocasião, parlamentar de primeiro mandato, venceu o candidato governista Vanderlei Siraque (então no PT, hoje no PCdoB) no segundo turno do pleito. Comandou o Paço de 2009 a 2012, mas não conseguiu se reeleger, sendo superado por Carlos Grana (PT).

Ele foi ainda candidato ao Paço em 2016, ficando na terceira colocação. Também concorreu a deputado federal e estadual, sem sucesso. No ano passado, estava acertado para ser vice na chapa encabeçada por Ailton Lima (PSB).

Em maio, diagnosticado com Covid, precisou ser internado. Ficou três meses no Hospital Christóvão da Gama, boa parte na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), devido a complicações do coronavírus. Saiu do hospital em agosto, com novo rumo na política: em vez de vice, concorreria a vereador.

No meio da campanha, entretanto, precisou novamente ser internado, desta vez no Hospital Brasil, por problemas hepáticos. Sem condições de estar presencialmente na empreitada de fato, não se elegeu vereador – teve 1.548 votos.

Nos últimos dias teve de ser internado novamente por complicações não fígado e foi sugerido transplante, mas não houve possibilidade de ser feito em razão de sua situação de saúde. Aidan deixa dois filhos (Aidan Victor e Bruna) e a mulher, Denise.