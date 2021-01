11/01/2021 | 09:13



Os juros futuros operam em alta na manhã desta segunda-feira, 11, em sintonia com o dólar e refletindo a cautela no exterior e no Brasil com o avanço da covid-19 - e aqui também a demora com o início da vacinação e a preocupação fiscal diante da possibilidade de volta do auxílio emergencial. Às 9h07 desta segunda-feira, o DI para janeiro de 2027 subia à máxima de 7,15%, de 7,03% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,76%, de 4,68%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava na máxima de 3,18%, de 3,13% no ajuste de sexta-feira, dia 8.