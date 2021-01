Eva Wilma, de 87 anos, é internada com pneumonia em São Paulo

11/01/2021 | 09:10



A atriz Eva Wilma, de 87 anos de idade, está internada com um quadro de pneumonia. Exames já descartaram que ela esteja com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Vila Nova Star na noite do domingo, dia 10, ao jornal O Globo.

Pessoas ligadas à atriz contaram ao portal G1 que ela está internada na UTI por precaução.

Boletim médico ainda informou que o quadro de saúde dela é estável e não apresenta febre.

A atriz Eva Wilma permanece internada em leito de UTI no Hospital Vila Nova Star da Rede D''Or. A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo, diz o boletim, assinado pelos médicos Roberto Zeballos e Antonio Antonietto.