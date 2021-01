Paolla Oliveira e Douglas Maluf seguem namorando

11/01/2021 | 09:10



Paolla Oliveira não começou 2021 solteira! Após a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, divulgar no fim de 2020 que a atriz havia terminado o relacionamento com Douglas Maluf, o jornal Extra revelou que o casal segue firme e forte.

Eles estão juntos e apaixonados, disse uma fonte para a publicação.

Paolla até teria passado a virada do ano no sítio da família do namorado, em Salto, no interior de São Paulo. A data teria sido uma oportunidade para a atriz conhecer melhor a família de Douglas.

Paolla e Douglas estariam passando a quarentena, imposta por causa da pandemia do coronavírus, na casa da atriz no Rio de Janeiro. Os dois, que assumiram namoro no Carnaval de 2020, seguem mantendo o relacionamento discreto, sem muita exposição na internet.