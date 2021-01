Testamos: caixa portátil de som Gigante é um tudo-em-um por R$ 350

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



11/01/2021 | 08:18



Não é exagero dizer que a caixa de som portátil Gigante – ACA 188 é voltada para quem gosta de farra. Gadget da empresa brasileira Amvox (que produz de pipoqueiras a fornos micro-ondas, passando por câmera fotográfica e conversores para TV), o modelo reúne rádio, suporte a Bluetooth, entrada USB (para pendrive, por exemplo), suporte a cartão de memória e entrada para cabo auxiliar e microfone.

Com isso, em tempos pós-pandemia, a Amvox Gigante pode ser ideal para aglomerar por aí (em churrascos, ao redor de piscinas ou em praias) e garantir a festa. Entre uma música ou outra reproduzida via celular, o usuário pode animar e incluir um microfone na festa, para mandar aquela Evidências bem batida.

Na sequência, aliás, é possível colocar um Corinthians x Vasco ao vivo, via rádio FM, para fechar o domingão. Tudo isso regado ao Show de Led, que nunca desliga – e de tão intenso, possivelmente cause convulsões em crianças mais sensíveis que olhem fixamente para ele. Tudo isso por um preço bem OK para o mercado brasileiro: R$ 350.

Além da polivalência – item que agradou bastante nos testes do 33Giga –, outro ponto que chama a atenção no modelo é a facilidade de uso. Com alguns botões na parte da frente, operá-la é algo bastante intuitivo. Além disso, a interface e o manual em português facilitam a operação de forma geral.

O som da Amvox Gigante – ACA 188 é meramente cumpridor. Não há reforço nos graves e, quando colocada no volume máximo, tende a distorcer as canções. Para quem deseja uma caixa de som para acompanhar eventos sociais, em que a música é só mais um componente da festa, vale o investimento.

Raio-X Caixa de som portátil Amvox Gigante – ACA 188

Entradas: Auxiliar, cartão, USB, microfone

Funções extra: Bluetooth, rádio FM, permite gravação, show de leds

Duração da bateria: 4 horas

Frequência: 60-20KHZ

Woofer: 8″

Potência: 180W

Voltagem: bivolt

Dimensões (L x A x P, em cm): 20,5 x 37 x 25,5

Peso (em kg): 2,26

Preço: R$ 350

Pontos positivos: polivalente, fácil de operar, boa duração da bateria

Pontos negativos: demora para ter carga total (4 horas), falta de graves reforçados, deveria ter um controle para o show de leds

Site oficial: aqui

Na galeria, veja imagens da caixa de som: