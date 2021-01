Grande ABC registra 193 novos casos de Covid-19

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/01/2021 | 07:00



O Grande ABC registrou ontem 193 novos casos de Covid-19. Em Santo André, segundo a prefeitura, foram confirmados 114 novos infectados pela doença e o município soma agora 30.616 positivados pelo novo coronavírus.

De acordo com o Paço de São Caetano, foram diagnosticados 70 novos casos de Covid-19 ontem e o número total é de 6.448. Em São Bernardo foram 19 novos casos e total de 40.058. Com isso, a região chega à somatória de 102.746 pessoas.

Além disso, o Grande ABC teve quatro mortes confirmadas por conta do novo coronavírus, todas em São Bernardo, e chega a um total de 3.569. As demais prefeituras não divulgaram boletins epidemiológicos para a data.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, São Paulo registrou ontem 53 novos óbitos por conta da doença e chega agora a 48.351 mortes. Foram confirmados também 5.619 novos casos do novo coronavírus, com isso, o número de infectados é 1.546.132.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 66,4% na Grande São Paulo e 646% no Estado. Segundo a Secretaria da Saúde, o número de pacientes internados é de 12.860, sendo 7.333 em enfermaria e 5.527 em unidades de terapia intensiva

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 469 novas mortes pela doença, totalizando 203.100. O País registrou ainda 29.792 novos casos do novo coronavírus, chegando ao total de 8.105.790 infectados.