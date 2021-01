Ameaçado no Brasileirão, Bahia arranca empate com o Atlético-GO fora de casa

10/01/2021 | 20:28



O Bahia escapou da derrota, neste domingo, ao arrancar o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pereira abriu o marcador para os mandantes no primeiro tempo e Gabriel Novaes empatou para os visitantes na etapa final.

O Bahia chegou aos 29 pontos, ainda muito ameaçado de rebaixamento. O Atlético-GO, por sua vez, segue na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana, no 12.º lugar, com 36 pontos.

O Atlético-GO abriu o marcador logo aos 6 minutos. Natanael cabeceou, a bola desviou em Matheus Bahia e entrou no gol de Douglas. O Bahia só acordou no final do primeiro tempo e fez Jean trabalhar. Aos 40, Matheus Bahia encheu o pé, mas o goleiro do Atlético fez boa defesa. Fessin usou da mesma artimanha e mandou uma bomba no minuto seguinte, mas Jean estava novamente no lugar certo para evitar o empate.

No segundo tempo, o Atlético criou a primeira chance aos 14 minutos. Chico cruzou na medida e Zé Roberto cabeceou, mas Douglas evitou o segundo gol dos mandantes. O Bahia conseguiu o empate aos 29 minutos. Gabriel Novaes aproveitou cruzamento de Nino Paraíba, se antecipou e mandou de cabeça para as redes.

O visitante aproveitou o bom momento e quase virou aos 33 minutos em chute de Nino Paraíba que passou rente à trave. O Atlético-GO tentou aos 37 em chute de Janderson, mas Douglas desviou. Aos 41, Gabriel Novaes tentou, mas chutou em cima de Jean. O Atlético respondeu aos 43 minutos com Éder, que bateu rente à linha de fundo, mas Douglas fez a defesa e garantiu o 1 a 1. Os dois times tentaram, mas nenhum marcou o segundo gol, que seria o da vitória.

Na 30.ª rodada, o Atlético-GO visitará o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no domingo, às 18h15. O Bahia, por sua vez, jogará só em 28 de janeiro, contra o Corinthians, na Fonte Nova, em Salvador. Assim, o próximo jogo do time tricolor será em 20 de janeiro, às 18 horas, contra o Athletico-PR, também na capital baiana.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 BAHIA

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael (Roberson); Pereira (Willian Maranhão), Matheus Vargas e Chico (Janderson); Gustavo Ferrareis (Nicolas), Zé Roberto (Arnaldo) e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Gregore, Daniel (Alesson), Fessin (Marco Antônio) e Juan Ramírez (Ramon); Gabriel Novaes e Thiago Andrade (Rossi). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Pereira, aos 6 minutos do primeiro tempo. Gabriel Novaes, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Pereira, Nicolas (Atlético-GO).

RENDA e PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).