Chuva causa pontos de alagamento na Capital; Grande ABC não foi afetado

Da Redação



10/01/2021 | 18:34



A chuva forte que caiu na tarde deste domingo (10) não causou grandes transtornos no Grande ABC. Na região, apenas a Avenida do Estado, na altura da Praça Alberto Lion, ficou com grande concentração de água. Questionadas, apenas as prefeituras de Santo André e São Caetano responderam. Elas disseram que não houveram problemas diante do temporal e que as ruas das cidades, assim como o trânsito, estão com fluxos normais.

Já na Capital, as inundações foram registradas na Avenida 23 de Maio, que liga o centro ao Aeroporto de Congonhas, além das Avenidas Alcântara Machado, na região da Mooca, e Professor Abraão de Morais, no Jabaquara, Zona Sul. De acordo com a CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas continuam com tempo fechado e úmido. Não há expectativa de chuvas significativas e a temperatura permanece agradável.