Andressa Suita descansa no Rio de Janeiro e advogada levanta bens de Gusttavo Lima

10/01/2021 | 18:11



Andressa Suita passou as festas de fim de ano ao lado de sua família, alguns amigos e de seus filhos, e agora no começo do novo ano, ela decidiu que tiraria alguns dias de férias e está aproveitando o Rio de Janeiro.

A ex-de Gusttavo Lima está acompanhada de sua advogada no Copacabana Palace, que está cuidando de todo o processo da separação entre ela e o cantor que aconteceu em outubro do ano passado.

Segundo o jornal Extra, o motivo da viagem da ex do Embaixador não foi apenas para descansar, mas sim para fechar alguns contratos já que também está acompanhada de algumas amigas e de seu agente.

Além disso, de acordo com a publicação, Andressa Suita também foi para a cidade maravilhosa para levantar os bens que o ex-marido tem no Rio de Janeiro, como um iate, que Gusttavo acabou comprando em 2020 do rei Roberto Carlos, por cerca de 25 milhões de reais. Eita!