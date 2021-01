10/01/2021 | 18:10



Nicki Minaj acabou se assustando ao saber que estava sendo processada por conta da falta de autorização de alguns trechos da música, Baby Can I Hold You em sua composição de Sorry!

Segundo informações do The Hollywood Reporter, por conta disso a rapper terá que desembolsar cerca de 2,4 milhões de reais por vazar a faixa não autorizada por Tracy Chapman.

A real dona da composição entrou com uma ação em outubro de 2018, após o lançamento do disco Queen, da cantora que até tentou incluir a faixa problemática, mas Chapman acabou não permitindo.

Eita que esse babado vai ser ótimo!