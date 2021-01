A memória de São Caetano. As quadrinhas de São Vicente

Ademir Medici

11/01/2021 | 07:00



“Vale ressaltar uma grande conquista para a área de pesquisa: a doação realizada pelo Diário do Grande ABC à Fundação Pró-Memória de toda a coleção do jornal, desde o primeiro número do News Seller, lançado em 1958. São 62 anos de história que já estão à disposição de qualquer interessado”.

Charly Farid Cury, na ‘Palavra do Presidente’, focalizando o mais recente número da revista Raízes.

RAÍZES 62

A revista da Fundação Pró-Memória de São Caetano rende graças ao padroeiro da cidade, São Caetano Di Thiene, que completa 540 anos de nascimento e é simbolizado em várias imagens recuperadas, uma das quais a que ilustra a capa de Raízes.

É uma procissão do padroeiro na década de 1930, imagem carregada em andor por Filhas de Maria numa das ruas do bairro Fundação.

Paula Fiorotti, jornalista, editora de Raízes, sintetiza, na ‘Carta ao Leitor’, o conteúdo da revista, que em 114 páginas rende homenagens também a gentes que fizeram história em São Caetano.

- Mário Dal’Mas, o poeta da autonomia.

- Nicola Perrela, autor de um livro clássico: Entre as ‘torbas’ de São Caetano, lançado em 1961.

- Vincenzo D’Angelo, o empreendedor italiano.

- Antonio José Dall’Anese, a despedida do prefeito.

- Mauricio Sanches, a voz moderna da cidade.

- Hermano Pini Filho, jornalista, nosso ex-colega no Diário do Grande ABC.

- Ricardo Rizek, o professor ‘furacão’ da Fundação das Artes.

- Vereador José Agostinho Leal, perpetuado em praça pública da Vila Gerty.

- Um livro para Paschoal Giardullo, o geólogo.

ARTIGOS

Raízes 62 é completada brilhantemente com excelentes trabalhos de fôlego:

- As primeiras diretrizes pedagógicas de organização escolar da educação infantil da cidade de São Caetano.

- São Caetano e o IV Centenário de São Paulo (1954).

- O subúrbio amanhece entre doenças e mortes.

- Os 65 anos do Hino de São Caetano do Sul.

- Colombina, a usina que nasceu em São Caetano.

- Os 72 anos de uma autonomia vitoriosa.

- O baú de fotos da família Vetorazzi.

- O Monumento aos Imigrantes que o prefeito Massei inaugurou.

- Clube Atlético Tamoio quebra um tabu de 27 anos.

- A arrancada avassaladora da AD São Caetano no inesquecível ano de 1992.

- Os Salões de Arte Contemporânea de São Caetano, de 1967 a 1988.

NOTA

A revista Raízes é semestral e tem distribuição gratuita. Entre em contato com a Fundação Pró-Memória de São Caetano, à Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, em São Caetano. Telefone: (11) 4223-4780. As 62 edições podem ser lidas no site fpm.org.br

CABEÇA ATIVA

O que escrever sobre... cabelo!

De três em três meses, uma revista Cabeça Ativa, a melhor revista de poesia temática do Brasil. A edição chega ao seu número 51. E os editores Claudia Brino & Vieira Vivo propuseram o tema ‘cabelo’.

“Teus cachos de seda são borboletas douradas brincando na brisa.”

Humberto Del Maestro

“Primeiro foram cabelos brancos na cabeça. Depois, na barba. Depois... Não tem jeito, depois da barba, branqueia o peito.”

Domingos Pellegrini

“Para mentiras cabeludas, calvas verdades. Será o silêncio careca?”

Daniela Genaro

“Pintava os cabelos, mas as ideias continuavam em branco.”

Claudio Feldman

“Cabelo ainda tenho. Poema não.”

Valdir Alvarenga

“Em um fio de cabelo dela, adormecido em meu travesseiro, escalo rapunzéis de aprisionados sentimentos.”

André Kondo

“Seu cabelo macio, com o vento voava. Parecendo uma bandeira que do alto tremulava.”

Zeck Broca

“Agitava-se mais do que cabeleira de maestro num ‘alegro vivacci’.”

Eno Teodoro Wanke

“Pó fomos, pó seremos. Aberto o caixão, restarão os cabelos.”

Cida Micossi

Nota – Memória escolheu alguns textos mais curtos, para citar mais autores. Tem mais. Procure o seu exemplar de Cabeça Ativa, contatando: livroscostelasfelinas@gmail.com ; (13) 9-8139-1967. Cx. Postal 156 – Centro – São Vicente, SP. CEP 11.310.971

Próximo tema: bicicleta

Próximo tema: bicicleta

LIVRO NOVO

Na revista Raízes 62, João Tarcísio Mariani apresenta o livro Nos Caminhos da Geologia, da Cerâmica e da Arte - A Trajetória de Paschoal Giardullo, obra da jornalista Silvana Baierl. Mariani não economiza elogios. De fato, é uma bela publicação.

A história do são-caetanense Giardullo é rica. Verdadeiro pioneiro, da primeira turma de geólogos da USP. Ele participou da fase áurea da Cerâmica São Caetano, e daqui excursionou por rincões brasileiros, e aos mais distantes, fazendo o que mais gosta: desenvolver a geologia aprendida na escola e na fábrica que dá nome a um bairro.

O livro descreve a carreira de Giardullo. Suas pesquisas, suas lembranças, os casos vividos, as aventuras, as descobertas, numa linguagem que só o bom jornalismo consegue passar.

Este é um livro para ser lido com tranquilidade ao longo de 2021. E consultá-lo sempre. Outro golaço da Pró-Memória.

AGENDA

Memória recebeu também a Agenda Histórica 2021 da Fundação Pró-Memória. A publicação mostra a cidade de São Caetano em 52 fotos. Aos poucos dividiremos estas imagens com você, prezado leitor, do mesmo modo que fizemos com a Agenda Histórica 2020.

Demais casas de cultura do Grande ABC, aguardamos suas publicações. O exemplo da Fundação Pró-Memória de São Caetano está aí para ser seguido.

