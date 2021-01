Morre Aidan Ravin, ex-prefeito de Santo André, aos 59 anos

10/01/2021 | 17:11



O ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Republicanos) morreu neste domingo, 10, aos 59 anos, depois de ficar internado por complicações hepáticas após contrair a covid-19. Ele governou o município vizinho à capital paulista entre 2009 e 2012 pelo PTB e foi candidato a vereador nas eleições de 2020. A informação da morte foi dada por Silvio Ravin, irmão de Aidan, em uma publicação no Facebook.

De acordo com informações do jornal Diário do Grande ABC, Ravin estava internado com problemas no fígado.

A equipe médica chegou a solicitar um transplante do órgão, mas o procedimento não foi autorizado porque o ex-prefeito ainda apresentava uma "série de sequelas" do novo coronavírus, contraído em maio de 2020.

O atual prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lamentou o falecimento de Ravin. "Deixa legado como médico da nossa rede municipal de Saúde e também como gestor público", publicou o tucano no Instagram.

Um dos principais adversários políticos de Ravin em Santo André, o PT também emitiu nota sobre a morte do ex-prefeito.

"Travamos grandes debates no exercício da democracia, mas sempre com o respeito e nos debates de grandes ideias. Nossa solidariedade a toda sua família e amigos, em especial a sua esposa Denise", afirmou o diretório municipal da legenda.