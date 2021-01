Ravi, filho de Alok e Romana Novais faz um aninho de vida

10/01/2021 | 17:10



Romana Novais compartilhou com seus fãs e seguidores neste domingo, dia 10, que Ravi, seu primogênito com Alok está fazendo um aninho de vida, e claro, a mamãe coruja dividiu vários momentos fofos do pequeno.

Tem foto para todos os gostos: dele sorrindo, com o papai, com a mamãe, mexendo com bichinhos e dando muitos sorrisos! Na legenda da publicação, Romana Novais se declarou:

Filho, hoje você completa seu primeiro ano de vida! Você é a minha alegria diária, meu desejo de vencer desafios, minha fonte de amor... Te fazer feliz é a minha missão! Amo ter sido escolhida pra ser mãe. Sua eterna e fiel amiga. Feliz aniversário, te amo sem limites.

Ai que fofa, né!? Os fãs e seguidores, claro, ficaram enlouquecidos com tamanha fofura e fizeram uma verdadeira chuva de comentários e elogios dando parabéns para Ravi!