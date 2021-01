Bancário é morto a tiros após tentativa de assalto em São Bernardo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/01/2021 | 17:08



Um bancário de 32 anos morador de São Paulo - que não teve a identidade revelada - morreu na noite de sábado (10), em São Bernardo, vítima de latrocínio. O caso ocorreu na altura do n° 689 da Avenida Maria Servidei Demarchi.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a GCM (Guarda-Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e informou que dois amigos de 32 anos estavam dirigindo suas motocicletas da marca BMW. Eles eram acompanhados por suas mulheres, que estavam em um automóvel.

Durante o passeio surgiu terceira moto com dois indivíduos anunciando o roubo. O homem que estava na garupa tentou pular na moto da vítima, mas ele aumentou a velocidade e conseguiu fugir. A mulher do rapaz percebeu a ação e bateu o veículo contra a motocicleta dos criminosos, que caíram no chão.

Outras duas motos passaram por ela e foram em direção à BMW do bancário. Ele decidiu parar e foi atingido por quatro disparos de arma de fogo efetuados pelos assaltantes.

Acionado, o Samu ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou pronto atendimento no local, mas a vítima não resistiu. Até o momento, os autores do crime não foram identificados. O caso foi registrado como latrocínio pelo 3º DP de São Bernardo, que solicitará imagens de câmeras próximas ao local e dará sequência à investigação.