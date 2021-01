Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Maria Evangelina Ramos, 90. Natural de Capela (Sergipe). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Sandalo, 89. Natural de Laranjeiras (Sergipe). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Natalina Pignata Alves, 87. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Henrique Valfre, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Valter Benini, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Oswaldo Saravalle, 79. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Correia, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos Pinto, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Engenheiro. Dia 8. Memorial Planalto.

Elias Muniz Dias, 75. Natural de Pedro de Toledo, 75. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alves de Souza, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Rui Tadeu de Moura Santos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Selma Munhoz Colovatti, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Perucci, 62. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Sirlene de Moraes Paz Martins, 56. Natural de Ourizona (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Ourizona (Paraná).

Edson Ferreira Mendes, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Pintor de autos. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosângela Oliveira Roberto, 53. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Confeiteira. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria do Socorro Angelo de Freitas, 52. Natural de Tabira (Pernambuco) Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Diarista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judeval Rodrigues Santos, 51. Natura de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Motoboy. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Fernando da Cruz Almeida Matos, 25. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Ajudante de produção. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Ribeiro de Souza, 87. Natural de Tamboril (Ceará). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Herminia Della Corte Luiz, 86. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Isaura Elza Manzano Busto, 84. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Felix Severino da Silva, 81. Natural de Camocim de São Felix (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Orlinda Almeida de Oliveira, 80. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Yutaka Ueda, 79. Natural de Mauá. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Arialdo Paulino de Oliveira, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Silvino Zacarias da Silva, 77. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Edina dos Santos Capuchinho, 76. Natural de Bastos (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria lídia da Conceição, 71. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Rubens Medeiros, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Paulo Pereira de Oliveira, 70. Natural do Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria José Gianjoppe, 66. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marco Antonio Alves, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Planalto.

Adão Simões, 63. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Serralheiro. Dia 8, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Elizabete Silva dos Anjos, 63. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Carlos Ferreira da Silva, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Antonio Geraldo do Nascimento Sousa, 58. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal.

Deldino Ferreira dos Santos, 56. Natural de Jucuruçu (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Maximiano Pereira da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Dulcicleide da Silva Andrade, 49. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Rogério Neiva Silva, 40. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Karlos Augusto Coelho dos Santos, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Diadema. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 6 de janeiro

José Raimundo Tibúrcio, 90. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Claudionor Rayo Sanches, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Mercês Gomes, 70. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Rita Cacia Freitas Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Anazilda Linhares, 60. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 7 de janeiro

Delzuita Tertuliana de Azevedo da Conceição, 81. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Marluce Ataíde da Silva, 66. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Xavier de Souza, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Jurandir da Conceição, 60. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Pinheiro, 59. Natural de Divinésia (Minas Gerais). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Sueli dos Santos Silva, 54. Natural de Magda (São Paulo). Residia no Jardim Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Alice Bezerra de Sales Silva, 28. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Cleonice Alves de Oliveira, 84. Natural de Itaúna (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.