Um Pinóquio no Paço de São Bernardo

O prefeito Orlando Morando leva muito a sério a máxima formulada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, segundo o qual uma mentira proferida 1.000 vezes torna-se verdade. Essa é a única explicação possível para entender por qual motivo, durante sua primeira gestão e agora, no início de um novo mandato, o prefeito de São Bernardo insiste em mentir sobre a situação financeira da Prefeitura quando assumiu, em 2017.

Essa obsessão de Morando de ‘tirar o corpo fora’ é conhecida prática de políticos incompetentes. Entregando, depois de quatro anos, apenas as obras que iniciei (atrasadas!), muita propaganda e fake news, é conveniente para o Pinóquio que ora ocupa o Paço achar desculpas, mesmo que não tenham lastro nos fatos. Para o alcaide de São Bernardo, o que importa é reiterar a mentira e foi o que ele fez no último domingo quando, em artigo neste Diário, afirmou que deixei uma dívida de R$ 200 milhões.

Vamos aos fatos: em 31 de dezembro de 2016, o último dia da nossa gestão, a Prefeitura tinha em caixa R$ 300.429.959,05. Descontando-se os restos a pagar ainda sobraram R$ 170.219.760,00. Ou seja, Orlando tinha em caixa, no seu primeiro dia de governo, R$ 170 milhões.

sso são números, facilmente verificáveis, e é a verdade, como Orlando e equipe sabem. Assim como sabem que se tivesse deixado as finanças da cidade do jeito que falam, o Tribunal de Contas não teria aprovado todas as minhas contas. Mas, de novo, Orlando precisa achar um culpado pela própria incompetência e a mentira é a forma mais fácil de justificar porque ele não entregou tudo que prometeu na campanha passada.

Aliás, depois de quatro anos justificando sua inação, falta de projetos e obras próprias (terminar as minhas e falar que são suas não vale!) com um pretenso processo de saneamento das contas públicas, é aterrador constatar, como este Diário fez em matéria publicada na segunda-feira, que a dívida da Prefeitura, sob Morando, dobrou, de R$ 1,6 bilhão para R$ 3 bilhões.

Neste momento político, em que fake news são divulgadas como se verdade fossem, o prefeito parece ter alcançado certo destaque, pelo menos no quesito quantidade de mentiras, o que é triste, tendo em vista as necessidades do povo de São Bernardo, que são bastante reais e urgentes. Para encaminhar soluções para essas necessidades seria necessário, primeiro, que Orlando descesse do palanque, coisa que não fez em quatro anos e não faz agora. Precisa indicar, também, com urgência, o que pretende fazer ao longo do novo mandato. Os afetados pela pandemia têm pressa, assim como quem espera uma nova moradia, um novo emprego. Para esses não adianta mentir, prefeito. A realidade, infelizmente, se impõe. E é dura.

Luiz Marinho é presidente estadual do PT

PALAVRA DO LEITOR

Resposta

Com referência à carta do respeitável professor aposentado João Paulo de Oliveira, de Diadema (Café da manhã, sexta), a respeito do café da manhã em que tive a honra de promover na segunda-feira tendo como convidado o prefeito José de Filippi Júnior, agradeço suas considerações e também as preocupações no tocante de as personagens desse encontro terem sido fotografados sem máscaras. Quero deixar bem claro ao autor da epístola de que em minha modesta residência, desde quando iniciou essa maldita pandemia, temos o cuidado de tomar todas as medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde. Portanto, como a casa vive sempre bem higienizada, eu e minha esposa optamos por conviver dentro da moradia sem o uso da máscara. Assim, quando o prefeito Filippi chegou, de máscara, ele tomou conhecimento dos procedimentos adotados, mas preferiu permanecer com máscara, só a tirando durante o café. Até porque não tinha como ele beber o café e comer os saborosos bolos com máscara cobrindo parcialmente sua face. Quanto à foto (sem máscara), foi uma decisão unânime entre anfitriões e convidado. Tenho certeza absoluta que o prefeito não trouxe para minha casa nenhum vírus transmissor da Covid-19 e muito menos saiu daqui contaminado.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Espelho meu

Começou mal o suplente de vereador Sargento Alan, que tomou posse depois que o prefeito Clóvis Volpi ungiu ao seu secretariado diversas figuras de seu partido, o PL (Política, sexta). Quero crer que Sargento Alan fará um bom papel no Legislativo de Ribeirão Pires, em especial com propostas para a área da segurança, seu métier. Mas sem ter o presidente Bolsonaro como espelho.

Jurema Mendes

Ribeirão Pires

Avenida dos Estados – 1

Discordo frontalmente da avaliação do professor Creso Peixoto, publicada em reportagem deste Diário sobre a Avenida dos Estados (Setecidades, sexta). Privatizar o viário não pode ser a solução. A desunião das prefeituras promove o cenário triste que vemos em uma das principais avenidas do Grande ABC. Jogar essa responsabilidade na conta do contribuinte é demais. Que culpa temos nós se os governantes não se debruçam seriamente sobre o assunto?

Márcio Mendes Silva

Santo André

Avenida dos Estados – 2

Eu sou a favor de privatizar muita coisa porque é claro que o poder público já deu mostras suficientes de seu fracasso em gerir as coisas. Mas ficou, para mim, uma dúvida de como fazer isso no caso de uma avenida. Terá pedágio no meio da via? Não é um pouco demais?

Henrique Santos Bruno

São Bernardo

Avenida dos Estados – 3

Pedágio na Avenida dos Estados? O dinheiro precisa mesmo ser investido em transporte público de qualidade. Cadê o Metrô?

Ivete Aparecida Souza Campello

Mauá

