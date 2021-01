Questões da segurança

Do Diário do Grande ABC



Durante a campanha para governador, o então candidato João Doria falava com entusiasmo sobre a questão da segurança. Dizia que os infratores da lei não teriam vida fácil em São Paulo porque equiparia as polícias, tanto a Militar quanto a Civil, além de valorizar os homens e mulheres que atuam nas duas corporações.

Como geralmente ocorre, os discursos mudam quando quem os emite deixa de ser postulante e se torna eleito. O que era fácil de ser realizado no campo das promessas de campanha, torna-se extremamente dificultoso quando precisa ser colocado em prática. Principalmente em uma época de pandemia, quando o vírus torna-se grave ameaça e, enfrentá-lo é necessário e urgentíssimo.

Voltando à questão da segurança, nota-se inversão (literal) de valores quando analisa-se os salários dos policiais civis brasileiros. Sindicato da categoria exibe tabela na qual os servidores do Estado mais rico da Federação, São Paulo, aparecem em 27º lugar. Ou seja, têm os menores vencimentos do País.

No caso de um delegado, quem está em início de carreira e dá expediente em um dos distritos policiais paulistas recebe R$ 10.382,48. Um profissional do mesmo naipe, que atue nas cidades do Mato Grosso vê depositado em sua conta R$ 24.451,11. Diferença que beira o inexplicável e que, de acordo com as entidades que os representam, ocorre também quando se compara o ordenado de profissionais de outras funções, como investigadores ou escrivães.

Esse é mais um problema que aflinge uma área tão sensível à sociedade. Outro é o deficit de funcionários. Estima-se que há 14.448 cargos vagos, sendo 761 no Grande ABC, o que gera sobrecarga de trabalho aos policiais e faz com que alguns tenham de dar expediente em mais de uma delegacia.

O desestímulo à categoria é evidente e isso, certamente, irá se refletir no serviço prestado. Não por corpo mole dos servidores, mas sim por falta de gente qualificada. Muitos deixam a arriscada carreira e vão em busca de rendimentos melhores em outros setores.