Brasileiros brilham e Tottenham goleia time da 8ª divisão na Copa da Inglaterra

10/01/2021 | 16:30



O Tottenham não teve dificuldades para avançar na Copa da Inglaterra. Mesmo sem seus titulares, goleou o Marine, da oitava divisão, por 5 a 0, neste domingo, com show dos brasileiros Carlos Vinicius e Lucas Moura, que participaram de todos os gols da partida.

Com as arquibancadas fechadas, o Marine fez uma venda on-line de 20 mil ingressos virtuais para ajudar o futuro do clube. Quem participou vai concorrer a um sorteio para ser técnico por um dia do clube. Até José Mourinho fez questão de ajudar na campanha.

Apesar da falta de público no estádio, muitos torcedores assistiram ao jogo dos jardins de suas casas, ao lado do campo. Um até tentou provocar Mourinho ao aparecer abraçado num pôster de papelão do rival Jürgen Klopp, do Liverpool.

Em campo, porém, o Tottenham não teve trabalho para buscar o placar elástico. Com somente 37 minutos já vencia por 4 a 0, com gols brasileiros. Carlos Vinicius fez os dois primeiros e o quarto. O terceiro saiu através de Lucas Moura, que ainda daria a assistência para Alfie Devine fechar a conta na etapa final.

Foi um gol histórico. O jogador de 16 anos é o mais jovem a entrar em campo e, por consequência, marcar com a camisa do Tottenham. O garoto mostrou personalidade. Recebeu, cortou o marcador para dentro e mandou no cantinho.