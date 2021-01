Príncipe Harry e Meghan Markle vão participar de evento da família real

10/01/2021 | 16:10



Como você viu, Príncipe Harry acabou abrindo mão do seu título de realeza e até tomou recentemente um chega pra lá da Rainha Elizabeth II durante um evento.

E segundo o The Sunday Times, o filho da Princesa Diana vai marcar presença em um evento da família real. Isso mesmo, a monarca está prestes a voltar ao trabalho e regressará a Londres para o Tropping The Colour, em junho.

Para quem não sabe, o evento é feito para homenagem o aniversário de 95 anos de idade da Rainha Elizabeth II, e claro, assim como qualquer comemoração, ela vai reunir os membros da família real.

De acordo com a publicação que acabaram tendo acesso aos assessores do palácio, eles declaram que Príncipe Harry e Meghan Markle devem comparecer ao evento oficial pelo simples fato da cerimônia ser uma ocasião família.

Além disso, segundo o The Times, o duque a duquesa de Sussex comentaram com uma fonte próxima que se assustaram com o ódio espalhados nas redes sociais e não pretendem voltar às redes sociais tão cedo. O último texto publicado na conta deles foi em março do ano passado e, infelizmente, foi em tom de despedida.