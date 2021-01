Ex-governador, Geraldo Alckmin lamenta morte do ex-prefeito Aidan Ravin

Do Diário do Grande ABC



10/01/2021 | 14:07



Ex-governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) também emitiu nota de pesar na qual lamentou a morte do ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin, que faleceu na manhã deste domingo devido complicações hepáticas após quadro de Covid.

Conforme as condolências emitidas pelo ex-governador, Alckmim relembrou que atuou no comando do Palácio dos Bandeirantes na mesma época em que Aidan Ravin comandava o Paço de Santo André, entre anos de 2009 a 2012.

Alckmin declarou que manteve relação próxima com Ravin e disse se lembrar do “bom astral” do ex-prefeito.

Veja nota completa enviada pelo ex-governador Geraldo Alckmim:

“O doutor Aidan foi prefeito na época em que eu era governador do Estado. Tivemos uma relação muito próxima e eu me lembro que uma de suas principais características era o bom astral que cultivava. Vai ficar para sempre a imagem de alguém que dedicou a vida ao próximo, como médico que era e também como político. Morreu jovem, com 59 anos. Ficam a nossa homenagem e as nossas orações aos familiares, aos amigos e ao povo de Santo André ao qual ele tanto se dedicou.”