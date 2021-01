Sob rumores de divórcio, Kim Kardashian encerra importante capítulo de sua vida sem a presença de Kanye West

10/01/2021 | 12:11



No dia 8 de janeiro, Kim Kardashian anunciou em suas redes sociais que ela e toda a família estavam gravando o último episódio do reality Keeping Up With The Kardashians, já que elas decidiram encerrar o programa em 2020. No Instagram, a empresária compartilhou que estava oficialmente em prantos com o final da atração, mas que era grata por cada segundo.

Mas se o reality era sobre a família Kardashian-Jenner, é claro que Kanye West estaria no último dia de gravações, não é? Entretanto, com todos os rumores envolvendo um suposto divórcio do casal, isso não aconteceu.

Segundo informações da Us Magazine, Kanye não estava de nenhuma forma envolvido no fechamento deste ciclo, apesar de ter aparecido diversas vezes no reality ao lado da socialite.

Complicado, hein?