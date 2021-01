Bolsonaro deixa Alvorada para fazer passeio de moto em Brasília

10/01/2021 | 11:27



O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para fazer um passeio de moto em Brasília. Ele saiu por volta das 9h43.

Mais cedo, Bolsonaro conversou com uma criança que o esperava na saída do Alvorada. A menina, de 8 anos, afirmou que os pais votaram nele em 2018 e pediu que o presidente gravasse um vídeo para a irmã que, segundo ela, é fã do presidente.

"Fiquei sabendo que você convenceu seus pais a votarem em mim em 2018. Então quero agradecer todo esse apoio, toda essa consideração e todo empenho seu. O que eu espero, graças a Deus, quando eu deixar o governo lá na frente, deixar um Brasil bem melhor para você, para tua irmã, e para tuas coleguinhas, ok? Um beijo", disse Bolsonaro.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra apenas esse trecho da conversa de Bolsonaro com os apoiadores.