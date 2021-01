Terremotos atingem Argentina e Chile na madrugada deste domingo

10/01/2021 | 11:19



Um terremoto de 6,1 graus foi registrado às 00h54 (horário local) deste domingo na cidade de San Antonio de Los Cobres, no noroeste da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A cidade, próxima da fronteira com o Chile, fica a 1.623 quilômetros da capital do país, Buenos Aires. O tremor ocorreu a uma profundidade de 217 quilômetros e teve epicentro a 37 quilômetros a noroeste da cidade. Não há até o momento informações sobre danos materiais ou feridos.

Outros terremotos de menor intensidade foram registrados no Chile, também na madrugada deste domingo. Um deles, com 4,5 graus, foi a 79 quilômetros ao leste de Arica, na região norte do país e a 2.035 quilômetros da capital, Santiago. O abalo aconteceu a 118,5 quilômetros de profundidade e foi registrado, de acordo com o USGS, às 00h27, também pelo horário local.

Um segundo terremoto, com 4,7 graus, teve epicentro a 41 quilômetros ao oeste da cidade de Santa Cruz, a 182 quilômetros ao Sul da capital chilena. O tremor teve profundidade de 41,5 quilômetros, e foi registrado às 5h15, também pelo horário local. Nos dois casos, também não há registros de danos ou feridos.