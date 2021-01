Beth Goulart confessa que acredita que Nicette Bruno tenha tido uma escolha: - Tenho a intuição de que ela pôde escolher se partia ou se ficava

10/01/2021 | 11:10



Beth Goulart tem vivido dias difíceis. Recentemente, a atriz de Gênesis, novela da Record TV, perdeu a mãe Nicette Bruno, vítima da Covid-19. Em entrevista ao jornal Extra, Beth contou que Nicette reformou o jardim de casa durante a pandemia do novo coronavírus, já que ficou grande parte do tempo isolada em casa (Nicette acabou sendo infectada por um parente que foi visitá-la durante a quarentena). Por isso, sente que a mãe está muito presente neste local.

- Tá difícil falar. Tá muito recente. A gente ainda não pensou em nenhuma homenagem específica. Certamente, vamos orar muito pra ela e ter flores em casa. Mamãe gosta muito de flores. Isso me trará sempre a sua presença. Eu sei que muito da energia dela está lá [no jardim], contou.

Prestes a completar 60 anos de idade, a artista falou sobre a diferença de ter que lidar sozinha com a morte da mãe, já que quando perdeu o pai Paulo Goulart, em 2014, Nicette ainda estava viva.

- Não perdemos o que é eterno. E , sim, sinto uma diferença. Agora a gente tem que introjetar a mamãe e o papai dentro de nós. Para que possamos sentir essa proteção. Quando viramos órfãos, perdemos as referências. Você tem que aprender a se conectar com a vida por si mesmo. Nós tivemos um privilégio imenso de sermos filhos de pais tão amorosos, sábios, gentis e bons. Recebemos uma bagagem emocional e ética que nos dá um respaldo interno para seguirmos. É fácil? Não é. Tem saudade? Tem. Às vezes, falo: Ô, mãe, cadê você pra eu te abraçar? Cadê seu colo pra eu deitar? Agora, quando eu deito no meu travesseiro, tenho uma nova forma de me comunicar com ela. Continuo falando com minha mãe, não de forma física.

Além disso, a atriz diz que foi muito difícil não poder visitar a mãe no hospital.

- Com papai, nós vivemos a despedida lindamente. Ele partiu com todos nós ao lado dele orando. Foi um momento de grande união para nós. Agora, com a mamãe, foi muito triste. Nós até conseguimos entrar no CTI, todos paramentados. O médico nos deu essa oportunidade com ela ainda em vida (mas inconsciente). Depois, quando mamãe tinha acabado de falecer, entramos uma segunda vez para fazer a nossa oração.

Beth, que continua falando da mãe no presente, diz ter certeza de que ela recebe todas as suas mensagens e orações.

- Pelo fato de termos uma família espírita, sabemos que existe este canal de comunicação. Então, da mesma forma que você ora para Deus, você pode mandar recados para uma pessoa amada. É claro que a gente não fica assim: Ah, me ajuda, faz isso pra mim? Não é essa a função. Aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre orou muito, lia o evangelho pra nós? Era eu que a acompanhava, por exemplo, quando ela tinha encontros com [o médium] Chico Xavier. Tive o privilégio de conhecê-lo. Isso tudo me marcou, fortaleceu muito em mim a fé.

Além disso, a artista confessou que teve uma intuição muito forte no período em que Nicette estava internada.

- Olha, durante essas orações pra mamãe, no início, eu falava: Que Deus permita que a senhora tenha saúde, que possa retornar para nós. Mas, em algum momento, eu comecei a sentir que era uma escolha dela. Então, comecei a dizer: Estamos abertos para o que a senhora quiser. Se preferir voltar, estamos aqui de braços abertos para ajudá-la em tudo, mas, se optar por seguir o caminho espiritual, vamos entender e aceitar. Às vezes a pessoa pensa: Eu tenho que voltar porque eles ainda precisam de mim? Ninguém está preparado para se despedir da mãe, né? A dor é que nem a de um parto. Um parto ao contrário. Não tem parto sem dor. A dor existe. Faz parte. A gente vai viver isso durante pelo menos o primeiro ano de luto. Mas vamos nos alimentar sempre com lembranças positivas. Tenho certeza de que ela está bem! A alegria é sua principal característica e vai continuar sendo.

Beth assegurou que não tem absolutamente nada contra o parente que acabou transmitindo a doença para mãe.

- Ninguém fez isso por querer. A gente sabe que cada vez mais temos que ter consciência de evitar determinadas coisas que possam levar ao contágio. Talvez essa pessoa não tenha tido o devido cuidado. Mas não dá para julgar o outro. Tem um poder superior, que sabe o porquê de tudo. E nós temos que ter uma certa compaixão também por essa pessoa. Não deve estar sendo fácil pra ela. Então é alguém que precisa da nossa oração.

Para lidar com a dor e a saudade, a atriz vem desenterrando fotos e momentos da família. Além disso, ela herdou o piano que era de Nicette, e por vezes se vê perto do instrumento e tocando algumas notas.

- Parece que, quando a gente está sofrendo uma dor assim, a necessidade de se expressar aumenta. Eu Sei Que Vou Te Amar era o hino do meu pai e da minha mãe. Ele cantava pra ela? Mamãe tocava no piano. Papai gostava de dar pianos de presente pra ela. Tenho o primeiro e fiquei responsável por tomar conta desse último.

Uma perda inexplicável, não é?