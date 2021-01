Graciele Lacerda nega ter sido expulsa de velório do sogro e esclarece inimizade com Wanessa e Camilla Camargo

10/01/2021 | 11:10



Graciele Lacerda resolveu interagir com os seus seguidores do Instagram através de uma caixinha de perguntas. Entretanto, a influenciadora pediu para que os fãs enviassem apenas questões que possibilitassem as respostas verdade ou mentira. Nem é preciso dizer que ela recebeu inúmeras situações envolvendo a família do amado Zezé Di Camargo, não é?

Logo de cara, Graciele resolveu falar sobre a suposta inimizade com Wanessa e Camilla Camargo, suas enteadas. A jornalista negou que a cantora não goste de tirar fotos ao seu lado, garantindo que as duas possuem vários cliques juntas, e disse ser mentira o fato de que Camilla não gostaria dela.

Além disso, a influencer negou ter sido expulsa do velório do sogro Francisco Camargo, que aconteceu em novembro de 2020. Ela também confessou que, no começo, não queria entrar em um relacionamento com Zezé, justamente pelo fato dele ser famoso.

Por fim, Graciele negou já ter namorado outra celebridade no passado, antes do sertanejo. Legal ela ter falado sobre vários assuntos, não é?