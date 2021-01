Após eliminar Bellucci, Thiago Monteiro perde para Isner e é eliminado nos EUA

10/01/2021 | 09:18



Tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Delray Beach. O brasileiro teve boa atuação, mas sofreu com o potente saque de John Isner e não foi páreo para o americano, que triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h34 da partida.

Cabeça de chave número 2 do torneio, Isner enfrentará na segunda-feira o compatriota Sebatian Korda (119º), que superou de virada o também americano Tommy Paul (52º), por 4/6, 6/3 e 6/2. Sem Thiago, que havia eliminado Thomaz Bellucci, o Brasil, agora, não tem mais representantes em Delray Beach. Nas duplas, Marcelo Demoliner, já tinha sido superado na estreia ao lado do mexicano Santiago Gonzalez.

Monteiro, de 26 anos, atualmente na 84ª colocação do ranking da ATP, havia encarado Isner no Aberto da Austrália do ano passado e não apenas ganhou o primeiro set como teve chances de ao menos levar o jogo à quinta parcial. Dessa vez, porém, o brasileiro teve mais dificuldades diante da eficiência do rival.

No primeiro set, o jogador dos Estados Unidos, atualmente 25º do mundo, acertou 79% de seus saques, venceu 84% dos pontos com o primeiro serviço e 80% com o segundo. Foram oito aces na primeira parcial e 22 no total, diante de 4 do brasileiro. Enquanto que o tenista cearense, por outro lado, não encaixou seu saque e cometeu muitos erros não forçados. A quebra veio no décimo game.

A segunda parcial foi bem mais equilibrada. Além de sacar com mais qualidade, Thiago descolou vários contragolpes e impôs dificuldades ao adversário, que passou a demorar mais para fechar seus games de serviço. O brasileiro, porém, não obteve nenhum break point. No tie-break, o americano deu sorte numa devolução torta de forehand que induziu Monteiro ao erro para fechar o jogo.