Após término com Nego do Borel, Duda Reis se muda para São Paulo e recebe apoio da família

10/01/2021 | 10:10



Duda Reis decidiu fazer uma grande mudança. No último sábado, dia 9, a influenciadora compartilhou com seus seguidores do Instagram que agora estava morando em São Paulo. A escolha pela nova cidade aconteceu pouco tempo após o término do namoro de Duda com o músico Nego do Borel.

Escolhi o vôo. Voei, voei para São Paulo e me mudei ontem. Hoje começo um novo ciclo na minha vida e tenho certeza que ele virá acompanhado de muita prosperidade e de muitas bênçãos. Sempre tive o desejo de vir para cá, mas meu desejo aumentou muito nas últimas semanas e foi batata, vim logo. Peguei um apartamento para mim que seria impossível ser mais minha cara do que é. Sempre fui a favor de correr atrás do meu, fazer o meu, nunca passar por cima de ninguém e ser honesta, porque sei que Deus honra aqueles que são assim. Deus me honrou, agora estou na varanda do meu novo cantinho que eu me presenteei, que eu trabalhei para ter, que eu batalhei, eu suei, e tudo isso foi proveniente do meu trabalho e do meu próprio esforço. Confesso que estou orgulhosa de mim, porque são 19 anos de muita história já para contar e 19 anos conquistando coisas únicas e lindas, 19 anos traçando uma trajetória de luz e de honestidade. Eu entrego qualquer conquista minha para o Senhor, porque Ele que me proporcionou e me escolheu para viver meu propósito. Obrigada, Jesus e agora é hora de voar, escreveu a artista.

Duda também contou que em breve estará nos cinemas.

Obrigada também São Paulo, por já estar me acolhendo muito bem e por ser o ponto que me proporcionará coisas lindas, profissionais. Em março gravo aqui meu primeiro filme, teremos novidades em teatro e também, diversos contratos já engatilhados. Obrigada também vocês, que me seguem e que sempre torceram por mim! Sou muito grata por ter todos vocês.

No Instagram, Simone Reis Barreiros, mãe da atriz, se manifestou sobre a mudança. Ao citar o marido e a caçula, a dermatologista deixou claro que Duda tem todo o apoio de toda a família.

Feliz pelos novos ares e pela guinada de 360 graus da nossa filha! @dudareisb! Eu, @luizfernandoluzbarreiros e @amanda_reiss_ juntos com ela SEMPRE!, escreveu.

Nos Stories, Simone ainda compartilhou uma selfie com a família, que provavelmente estava comemorando a mudança em um restaurante. Já Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda, escreveu o seguinte na rede social:

Ser pai e mãe é isso! Ensinar seus filhos(as) a caminhar sozinhos, carregando todos os valores e princípios que nos formaram! A vida é um desafio constante! Existem momentos de paz e momentos de luta! Nós pais, devemos deixar sempre nossos filhos(as) seguirem em frente, mas precisamos estar constantemente em vigília, pois quando o perigo se avizinha estaremos sempre com eles no campo de batalha! Isso não é sacrifício, é amor na sua forma mais pura! Assim é a vida! Assim se formam pessoas do bem, até que elas possam caminhar quando não estivermos mais aqui e assumir esse compromisso quando se tornarem pais! O amor de um pai e de uma mãe sempre será o escudo e a espada forjados na Luz Divina!