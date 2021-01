Desfalcado, Philadelphia 76ers perde para os Nuggets, mas mantém ponta do Leste

10/01/2021 | 08:46



Repleto de desfalques e com um time quase todo formado por garotos, o Philadelphia 76ers lutou muito e viu o calouro Tyrese Maxey ter uma atuação brilhante, mas não foi páreo para o Denver Nuggets e acabou derrotado por 103 a 115. Mesmo assim, a franquia manteve a liderança da Conferência Leste da NBA.

Os Sixers entraram em quadra com quatro jovens ao lado do experiente Dwight Howard. Tyrese Maxey (20 anos), Isaiah Joe (21 anos), Paul Reed (21 anos) e Tony Bradley (23 anos) formaram a escalação titular.

Maxey foi o grande nome da noite, com 39 pontos, sete rebotes e seis assistências. Também chamaram a atenção o "double-double" de Tony Bradley (11 pontos e 15 rebotes) e Dwight Howard (11 pontos e 11 rebotes). Ainda assim, não foi o suficiente para evitar o terceiro revés na liga.

Os desfalques se deram porque Seth Curry e um membro da equipe testaram positivo para a covid-19 na última quinta-feira e vários outros atletas tiveram de ficar fora devido ao protocolo. Ele recebeu o resultado enquanto estava no banco de reservas da última partida, contra o Brooklyn Nets.

Sem poder contar com nomes como Joel Embiid, Ben Simmons e Tobias Harris, a franquia tentou o adiamento da partida, mas não conseguiu. Dessa maneira, jogou com apenas oito atletas, o mínimo para a realização de uma partida. Mike Scott, no entanto, apenas sentou no banco, pois ainda se recupera de uma lesão.

Do lado dos Nuggets, os principais destaques foram Gary Harris, com 21 pontos, e Nikola Jokic, com um "double-double" de 15 pontos e 12 assistências, além de nove rebotes. A equipe de Colorado segue entre os últimos colocados, com quatro vitórias e cinco derrotas na competição.

Também neste sábado, o Dallas Mavericks contou com um jogo coletivo forte para triunfar em cima do Orlando Magic por 112 a 98. Os grandes destaques foram: Tim Hardaway Jr, cestinha da partida, com 36 pontos, além de cinco rebotes e duas assistências, Luka Doncic, que registrou um "triple-double" de 20 pontos, 10 assistências e 11 rebotes, e Trey Burke, dono de 29 pontos no confronto. O trio foi responsável por incríveis 86 pontos da franquia de Texas, que chegou à quinta vitória na liga em nove jogos e ocupa o sétimo posto do Oeste.

Nikola Vucevic foi mais uma vez o destaque do Orlando Magic. O pivô de Montenegro deixou a quadra com 30 pontos e 15 rebotes, sendo 12 deles defensivos. Foi o quarto resultado negativo em dez jogos da franquia de Miami na temporada regular da NBA.

RAULZINHO TITULAR - Raul Neto, o Raulzinho, ganhou a oportunidade de ser titular do Washington Wizards contra o Miami Heat. Sua equipe, porém, sentiu muito a falta do principal astro, Bradley Beal, e foi superada por 128 a 124. O resultado deixa o time da capital ainda mais afundado na lanterna do Leste, com apenas dois triunfos em dez partidas.

Beal ficou fora da partida devido aos protocolos sanitários da NBA. O astro teve contato mais próximo com Jayson Tatum, do Boston Celtics, ainda em quadra, após a partida entre as equipes na última sexta-feira. Tatum, com suspeita de coronavírus, ficará em quarentena por até 14 dias. Westbrook, por sua vez, foi vetado por uma contusão no quadril.

Raulzinho teve bom início, mas não manteve a consistência e terminou o jogo com seis pontos, três rebotes, três assistências e duas roubadas de bola em 20 minutos em quadra. Deni Avdija, com 20 pontos, foi o destaque da franquia de Washington. Pelo Heat, Tyler Herro, com 31 pontos, brilhou e foi o cestinha. Jimmy Butler, com 26 pontos, dez rebotes e nove assistências, também se destacou e foi fundamental para o resultado positivo.

Em noite inspirada de CJ McCollum, o Portland Trail Blazers atropelou o Sacramento Kings por 125 a 99. O ala-armador foi o cestinha do confronto com 37 pontos e ainda anotou três rebotes e três assistências. Damian Lillard registrou 17 pontos, seis assistências e quatro rebotes na partida e também teve excelente desempenho na quinta vitória em nove jogos dos Blazers na temporada, o que garante o sexto lugar na Conferência Oeste. Já os Kings são o 13º da mesma conferência, com quatro vitórias em dez partidas.

Fora de casa, o San Antonio Spurs contou com uma exibição magistral de DeMar DeRozan para superar o Minnesota Timberwolves por 125 a 122 em dos duelos mais equilibrados do sábado. O ala-armador fez 38 pontos e foi o maior pontuador do confronto. Ele também contribuiu com cinco rebotes e o mesmo número de assistências. Dejounte Murray foi soberano nos rebotes (14) e, com 22 pontos, alcançou um "double-double".

Do lado dos Wolves, Karl-Anthony Towns, com 25 pontos e 13 rebotes, e Malik Beasley, com 29 pontos, foram muito bem, mas não a sétima derrota da franquia, que é a lanterna do Oeste, com apenas dois triunfos. Os Spurs são o oitavo da mesma conferência, com vitórias e quatro reveses.

Confira os outros resultados da rodada de sábado:

Charlotte Hornets 113 x 105 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 117 x 125 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 100 x 90 Cleveland Cavaliers

Veja os jogos da rodada deste domingo:

Detroit Pistons x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

New York Knicks x Denver Nuggets

Boston Celtics x Miami Heat

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Toronto Raptors