Primeira mulher a comandar a IBM no Brasil, Katia Vaskys é da região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/01/2021 | 07:00



Primeira mulher a liderar a operação da IBM no Brasil, Katia Vaskys, 55 anos, nasceu em São Caetano, cidade onde vive até hoje. A centenária empresa norte-americana de tecnologia divulgou, no início da semana, decisão inédita de entregar o comando no País, onde está há 103 anos, a alguém do sexo feminimo. Nomeada gerente geral, Katia será responsável pelo desenvolvimento da estratégia da companhia para acelerar a transformação digital de clientes e parceiros com nuvem híbrida aberta e inteligência artificial. Katia frequentou a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Bartolomeu Bueno da Silva, no bairro Santo Antônio. Ela tem uma filha de 17 anos e enteada de 31.

Antes de enveredar para a área da tecnologia, ela se graduou em Comunicação Social na Universidade Metodista de São Paulo, em 1984. Doze anos depois, dava seus primeiros passos na área que a consagrou neste feito histórico, ao ingressar no curso de pós-graduação em análise de negócios e sistemas de informação da Universidade Anhembi Morumbi. E há três anos se especializou na escola de negócios Columbia Business School, nos Estados Unidos, em liderança de crescimento estratégico.

Com 25 anos de experiência técnica e de negócios na indústria de tecnologia da informação, dez deles na IBM, Katia afirma que, “em um momento de inflexão dos negócios, com a aceleração de tecnologias que transformam indústrias e a sociedade, é um privilégio e uma honra liderar equipe tão diversa e talentosa em uma companhia que se reinventa constantemente”. E complementa: “Acredito na união de todo ecossistema – parceiros de negócios, startups, desenvolvedores, e empresas – como caminho essencial para acelerar a inovação aberta em apoio a uma nova era digital, fundamentada em nuvem híbrida aberta e inteligência artificial.”

Para o subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano, Luiz Gustavo Morcelli, o cargo alcançado por Katia é motivo de inspiração, principalmente para mulheres que querem empreender, trabalhar com tecnologia e conquistar altos postos dentro das empresas. “É sensacional tê-la como a primeira mulher no comando da IBM no Brasil. Mostra toda sua qualidade, por exemplo, o fato de ter sido responsável pela criação da prática de business analytics & optimization (análise e otimização de negócios) da companhia. Sem falar de todo o trabalho que realiza com o time de diversidade e inclusão. Ao mesmo tempo, estamos mais felizes ainda por ela ser de São Caetano, uma filha da nossa cidade na liderança de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo que tem como um dos objetivos melhorar a vida das pessoas”, assinala o secretário.

Questionado se pretende trazer a experiência de Katia para a cidade, Morcelli afirma que sempre é bom ter uma referência, seguir e ouvir os líderes. “Queremos contar com ela sim, quando possível, principalmente na questão das cidades inteligentes e conectadas e no Programa Caetana Conecta, que fomenta o empreendedorismo na cidade”, explica.