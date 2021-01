RB Leipzig perde do Dortmund e desperdiça a chance de liderar o Campeonato Alemão

09/01/2021 | 18:41



O RB Leipzig recebeu neste sábado o Borussia Dortmund, na Red Bull Arena, em Leipzig, em partida válida pela 15.ª rodada do Campeonato Alemão. A derrota por 3 a 1 fez com que o clube da casa, sensação da temporada, perdesse a chance de alcançar a liderança isolada, que segue com o Bayern de Munique, que perdeu para o Borussia Mönchengladbach no dia anterior. O clube bávaro está com 33 pontos, apenas dois a mais que o de Leipzig.

O duelo se iniciou com a equipe da casa, comandada pelo treinador Julian Nagelsmann, mostrando-se agressiva e perigosa para a defesa do Borussia Dortmund. Se o RB Leipzig dominou os primeiros minutos da primeira etapa, o centroavante norueguês Erling Haalang já se apresentava com destaque, encontrando espaços e criando chances.

Ao final do primeiro tempo, o jogo mostrava-se equilibrado com um Borussia Dortmund cada vez mais expressivo e pressionando o seu adversário.

A segunda etapa foi marcada pelo domínio da equipe de Dortmund, que, logo aos 10 minutos, anotou o seu primeiro gol com Sancho. A estrela de Haalang brilhou, balançando as redes do goleiro Gulácsi aos 26, com assistência de Sancho, e, novamente aos 39. Os donos da casa tentaram diminuir a diferença, porém apenas conseguiram marcar aos 45 com Alexander Soerloth.

O resultado positivo coloca o Borussia Dortmund no quarto lugar na tabela de classificação do Campeonato Alemão, com 28 pontos.