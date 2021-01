Prefeito Filippi prepara decreto para criação de rondas ostensivas em Diadema

Da Redação



09/01/2021 | 18:28



O prefeito de Diadema, José de Filippi Jr., prometeu reforçar a segurança da cidade a partir da próxima semana. Filippi prepara decreto para a criação das Rondas Ostensivas Cidadãs, modalidade de policiamento preventivo e comunitário da Guarda Civil Municipal.



Hoje, as rondas contam com apenas com 12 integrantes. Após o decreto do prefeito, vai passar a ter 80 agentes. “A presença da guarda municipal nos bairros, nas comunidades e nas escolas foi uma das ações que fizeram efeito na diminuição da violência em Diadema no meu segundo mandato como prefeito. E vamos trazer a GCM para perto da população de novo”, explica Filippi.



O decreto faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Diadema para diminuir a violência na cidade. Entre elas, a parceria com as polícias Civil e Militar para inibir a realização de pancadões.



A primeira medida contra as festas irregulares será realizada no próximo fim de semana e focará na prevenção ao invés da repressão que, segundo o secretário de defesa social, Benedito Mariano, “é como enxugar gelo e não resolve o problema.”