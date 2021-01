Arsenal sofre em casa, mas derrota o Newcastle e avança na Copa da Inglaterra

09/01/2021 | 18:16



O Arsenal recebeu neste sábado o Newcastle, no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O confronto terminou com uma vitória sofrida por 2 a 0 para os donos da casa apenas na prorrogação, após a igualdade sem gols no tempo normal, que agora avançam à quarta etapa da competição. O próximo rival será definido em um sorteio.

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal sofreu para superar o Newcastle. O duelo foi marcado por um time da casa superior, mas que não conseguia encontrar chances para definir a partida. E quase se deu mal no fim. O centroavante Andy Carroll, ao final do segundo tempo, ofereceu perigo ao goleiro Leno.

Na primeira etapa da prorrogação, o Arsenal se impôs e a sensação era de que o gol sairia a qualquer minuto. E assim foi quando, no segundo tempo do tempo extra, o meio-campista Emile Rowe, que quase foi expulso, aproveitou a assistência de Lacazette e marcou para o alívio dos donos da casa. Pouco depois, aos 13 minutos, o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang recebeu de Tierney e definiu a vitória da equipe do técnico espanhol Mikel Arteta.

Terceiro colocado do Campeonato Inglês, o Leicester City enfrentou o Stoke City e conseguiu uma expressiva vitória por 4 a 0. A equipe do técnico Brendan Rodgers abriu o placar aos 34 minutos, com James Justin. Ao retornar para a segunda etapa, o clube de Leicester voltou com ainda mais força, anotando o segundo aos 14 com Marc Albrighton. As redes do goleiro Bursik foram balançadas ainda outras duas vezes, com Gutierrez, aos 34, e com Harvey Barnes, aos 36.

Já o Everton teve dificuldade em superar o Rotherham United em casa, mas conseguiu, na prorrogação, encontrar o gol que o salvou da disputa de pênaltis. O time anfitrião abriu o placar logo nos primeiros minutos do jogo com o gol de Cenk Tosun e buscou manter o resultado durante o resto da partida.

A reação do Rotherham United veio aos 11 minutos da segunda etapa. O jogo seguiu equilibrado até o fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, o Everton se reorganizou para buscar o gol da vitória e o encontrou aos 3 minutos com o meio-campista Doucouré, que contou com assistência do meia colombiano James Rodriguez.

OUTROS JOGOS - A terceira fase da Copa da Inglaterra teve outros jogos neste sábado. Os resultados foram: Boreham Wood 0 x 2 Millwall, Quenns Park Rangers 0 x 2 Fulham, Notthingham Forest 1 x 0 Cardiff City, Luton Town 1 x 0 Reading, Norwich 2 x 0 Coventry City, Chorley 2 x 0 Derby County, Blackburn 0 x 1 Doncaster Rovers, Blackpool 2 (3) x (2) 2 West Bromwich, Wycombe Wanderers 4 x 1 Preston North End, Stevenage 0 x 2 Swansea City, Burnley 1 (4) x (3) 1 Milton Keynes Dons, Bristol Rovers 2 x 3 Sheffield United, Bournemouth 4 x 1 Oldham Athletic e Exeter City 0 x 2 Sheffield Wednesday.