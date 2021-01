Messi e Griezmann brilham com 2 gols, Barcelona goleia e vence 3ª a seguida

09/01/2021 | 16:40



Depois de um começo ruim no Campeonato Espanhol, um dos piores nos últimos anos, o Barcelona se encontrou na temporada e engatou a terceira vitória seguida na competição ao golear o Granada por 4 a 0 neste sábado. Lionel Messi e Antoine Griezmann foram os nomes do jogo, com dois gols cada.

O time catalão chegou à marca de oito partidas sem derrota na liga espanhola, foi aos 34 pontos e assumiu a terceira colocação, agora mais próximo do arquirrival e vice-líder Real Madrid, que tem 36, e do Atlético de Madrid, líder da competição com 38 e que teve seu jogo contra o Athletic Bilbao adiado por conta da forte nevasca na capital. Apesar do revés, o Granada faz boa campanha e aparece na sétima colocação, com 24 pontos.

O resultado positivo foi construído com naturalidade. A fatura foi liquidada ainda no primeiro tempo, etapa em que o Barcelona abriu 3 a 0 liderado por Messi e Griezmann. O craque argentino começo a jogada do primeiro gol, anotado pelo atacante francês. Ele abriu para Busquets, que tentou a devolução. A zaga cortou e a bola acabou sobrando para Griezmann, que bateu colocado e abriu o placar aos 11 minutos.

Aos 16, Dembélé quase ampliou em chute colocado. Os donos da casa também tiveram duas boas oportunidades, mas não tiveram precisão nas finalizações. A melhor saiu dos pés de Soldado, que arriscou arremate de fora da área e viu a bola passar perto do gol de Ter Stegen.

Aos 34, Messi foi às redes pela primeira vez. Em contra-ataque rápido, Griezmann carregou pela esquerda e rolou para o camisa 10, que bateu colocado, da entrada da área, para vencer o goleiro Rui Silva. Sete minutos depois, o argentino mostrou toda sua genialidade ao cobrar falta rasteira, surpreender o arqueiro e ampliar o marcador no fim da primeira etapa.

No segundo tempo, Griezmann guardou mais um aos 17 minutos e sacramentou o passeio fora de casa. A jogada começou com Busquets, que deu bom lançamento para Dembélé. O atacante tocou para o francês, que dominou perto da pequena área e, mesmo sem muito ângulo, acertou chute cruzado e definiu o triunfo.

Com a vitória assegurada, o técnico Ronald Koeman sacou alguns de seus principais jogadores, como Messi, e o time diminuiu o ritmo. Não sofreu nenhum susto, porém, controlou a partida à sua maneira. No fim, o Granada ficou com um a menos após Vallejo fazer falta em Braithwaite na entrada da área e ser expulso.