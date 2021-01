Seleção feminina fará jogos-treinos contra times masculinos em preparação no Sul

09/01/2021 | 16:23



De olho na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados por um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, a seleção brasileira feminina de futebol iniciou 2021 realizando neste mês um período de treinamentos entre a última segunda-feira até o próximo dia 20 na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre.

Mesmo não sendo um período que não corresponde à Data Fifa, a técnico sueca Pia Sundhage pode convocar as principais jogadoras como a meia Marta, que se juntou ao grupo na última sexta-feira, e a atacante Cristiane. E vai colocar a seleção para enfrentar times masculinos de categorias de base em dois dos três jogos-treinos programados.

O primeiro deles será nesta segunda-feira contra o time sub-16 do Grêmio, às 10 horas. Os próximos compromissos serão diante da equipe feminina do Grêmio e do time masculino sub-16 do Cruzeiro-RS, ambos no próximo dia 18 de janeiro, com o primeiro jogo às 9h30 e o segundo às 11h20. As partidas terão duração de 1 hora, com dois tempos de 30 minutos.

Seguindo o protocolo médico da Comissão Médica Especial da CBF, as equipes passarão por exames de RT-PCR para detectar previamente possíveis casos do novo coronavírus.

Para o período de treinamentos em Viamão, Pia Sundhage convocou 23 atletas e conta com quatro novidades sob seu comando: as goleiras Viviane e Nicole, além das meias Ingryd e Kerolin Nicoli. Com as estreantes, a técnica sueca soma 70 atletas convocadas para a seleção brasileira feminina.