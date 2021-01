Biel coloca anel na mão de Tays Reis dado por fãs

09/01/2021 | 16:10



Você já deve ter visto que os fãs agora estão passando dos limites e dando até presentes caríssimos para os seus ídolos. Um caso recente disso foi quando a participante de A Fazenda 12, Stefani Bays, acabou sendo assaltada e seus seguidores acabaram a presenteando com um iPhone de última geração.

Agora foi a vez de Biel que também participou do reality rural receber mimos caros dos fãs. Eles não pouparam na hora de escolher um anel do modelo solitário de ouro branco com 12, 6 pontos de diamantes.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, o acessório está disponível para venda no site da Vivara por quase 4 mil reais. E claro, todos os momentos em que o cantor aparece e surpreende Tays Reis acabaram sendo filmados e compartilhados em suas devidas redes sociais.

Para quem não sabe, o casal acabou indo e voltando algumas vezes dentro do confinamento de A Fazenda 12 e logo depois que saíram parece que se entenderam de vez do lado de fora do reality. E o anel dado pelos fãs que está no dedo da cantora serve para simbolizar o compromisso entre eles!

Mas calma, esse não foi o pedido oficial de namoro! De acordo com Leo Dias, o cantor ainda pretende oficializar de vez a relação entre eles com mais um anel. Nossa...