09/01/2021 | 16:10



Como você viu,, a família de Malvino Salvador e Kyra Grace acabou recebendo mais um integrante na última sexta-feira, dia 8 e o bebezão, Rayan, veio ao mundo medindo 51 centímetros e pesando cerca de 3,9 quilos.

E para quem não sabe, Malvino e Kyra já são pais de Ayra, de seis anos de idade e de Kyara, de apenas quatro aninhos de idade. Além dos três, o ator também é pai de Sofia, de 11 anos de idade.

O papai que está extremamente orgulho de ter o primeiro menino na família, posou para as câmeras mostrando o teste do pezinho cravado em seu pulso. Segundo a assessoria do casal, eles estão extremamente felizes com a chegada no novo membro! Esperamos que Rayan tenha muita saúde!