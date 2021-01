Obituário - 9 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 15:50



Odilon Luiz de Oliveira

(São Bernardo, 1-8-1933 – 7-1-2021)

Advogado, contabilista, esportista e memorialista, Odilon Luiz de Oliveira fez história dentro e fora de São Bernardo

Seu escritório de contabilidade, no Centro de São Bernardo, fundado em 1956, fez e faz história, fruto da sua formação como técnico em contabilidade, em 1952, pelo Colégio Santo André.

Em 1954 registrou-se no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Desde então, atuou sempre junto ao órgão. Foi delegado da categoria em São Bernardo, membro da Academia Paulista de Contabilidade (cadeira 19). Integrante da Comissão de Representação junto à Área Contábil da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB).

Na sua cidade de São Bernardo, Odilon Luiz de Oliveira, sempre na área fiscal, colaborou com a Fundação Criança (antiga Fubem), integrou a comissão municipal que elaborou o sistema tributário do Município em 1988, fez parte do Conselho Superior do Município, presidiu o Conselho Fiscal da Agesbec (Armazéns Gerais e Entrepostos), hoje privatizada.

Futebolista, Odilon jogou profissionalmente pelo EC São Bernardo e Sociedade Esportiva Irmãos Romano. Num segundo momento, presidiu, entre 1976 a 1982, a Junta Disciplinar Desportiva da Liga de Futebol de São Bernardo.

Colecionou títulos e homenagens, em várias áreas. E agora, a partida. Odilon Luiz de Oliveira, filho de Renato de Oliveira e Belmira Eboli de Oliveira, parte aos 87 anos. Deixa a esposa, Maria Aparecida Madeira de Oliveira e quatro filhos: Luiz (cirurgião-dentista), Rui (médico), Odilon Junior (advogado) e Simone (professora). Foi sepultado no Jardim da Colina, em São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Pedro Olímpio de Oliveira, 90. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria José de Melo, 89. Natural de São Benedito do Sul (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Helena Gratton Torres, 87. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6 no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Filomena Pereira da Silva, 77. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Faqueiro Banin, 76. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dionísio da Silva, 74. Natural de Solonóple (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Taxista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gomes, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Magali Rovaron, 72. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Feliciano José de Barros, 70. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 6. Memorial Phoenix.

Ubiratan Carrara, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Paulo Antipou, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Pinheirinho, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Irene da Conceição Parola, 61. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Bancária. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sandra Regina Xavier Biazutti, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria Sandileusa da Silva Rosa, 55. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Diarista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan Evangelista Prado, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Pintor de autos. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Karen Alessandra Nicolau, 36. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Assistente de contabilidade. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Iaieco Yamashiro, 88. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Memorial Planalto.

Priscila Amaral Santana Castro, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Enfermeira. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

Cícero Luiz Galvão, 68. Natural da Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria de Jesus Corrêa Pedroso, 78. Natural de Cabrália Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Gilberto Zan, 76. Natural São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Helena Fernandes Nakamoto, 76. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Osmir Paulo Souza, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Antonio Cândido de Oliveira, 69. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Lolimar de Souza Lacerda, 65. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Josué Silva Santana, 64. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Francisco Paulo Sobrinho, 61. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Rodrigues da Silva, 98. Natural de Gonzaga (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Gonçalves Santos, 81. Natural de Portugal. Residia na Via Áurea, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Neide Kayoko Oshiro Taira, 68. Natural de Itariri (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Bancária. Dia 6, em Santo André. Cemitério não informado.

Adalberto Garcia, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Motorista. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Alves da Silva, 86. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Socorro de Lima, 81. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio de Almeida Passos Filho, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Domingos, em São Paulo, Capítal. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Ilda Maria de Jesus Silva, 67. Natural de Divino (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Cleide Soares Emilian, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Eldorado. Dia 5. Cemitério Municipal.



M A U Á

Joaquim Borges Gonçalves, 73. Natural de Picos (Piauí). Residia em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Affonso de Almeida 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.