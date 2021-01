Obituário - 10 de janeiro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Ignez Rossoni Nicolete, 90. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



André Pelochs, 89. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Sepultado em Arujá (São Paulo).

Vicente Teodoro Leite, 84. Natural de Joanésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pereira do Nascimento, 73. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Marques, 68. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Baungart, 66. Natural de Cardoso (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Monteiro de Camargo, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Prestador de serviços. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Israel de Paula Coelho, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Porteiro. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Alberto Cavalcante Sousa, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Corretor imobiliário. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Renê Zamignani, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Gerente. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Valtercides Clementino, 83. Natural de Goianira (Goiás). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Ferraz de Paiva, 69. Natural de Tuiuti (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4, na Santa Casa de Mauá. Cemitério da Paulicéia.

Wenceslau Morais Ferreira, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro do DER, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Lazarina Bueno de Morais, 92. Natural de Nazaré Paulista. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Violante Buglia Rebuci, 87. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Oliveira Varotto, 84. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Almerindo Rodrigues de Souza, 81. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Nair Teixeira de Moura, 74. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix.

Leonildo Luiz Finco, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Messias Pereira, 70. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Celina de Castro Leite, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Vilma Shizue Yamazaki Moriyama, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Dilurdes Ferreira Filho, 96. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Hildo Gomes, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Silvano Gonçalves da Silva, 68. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Luis Antonio Romero, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Maria de Lourdes Pereira, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Jardim da Colina.

Elias Clemente de Souza, 66. Natural de Cafeara (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida dos Santos Oliveira, 63. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Santo Aparecido Barros, 52. Natural de Formosa do Oeste (Paraná). Residia no Parque Bristol, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida dos Santos, 83. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Laudir José Justi, 82. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Pereira da Silva, 79. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Maria das Dores da Silva, 77. Natural de Cipotânea (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.

Maria Betânia Pereira da Silva, 61. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Josefa Amancia dos Santos Freire, 82. Natural de Pinhão (Sergipe). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Ilza Maria Teodoro de Souza, 66. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Sônia Borges Lima da Silva, 50. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Noêmia Arieta Lima, 88. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Noêmia Donato Alves, 87. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Genoveva Pita Cardoso, 86. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Maria de Lourdes Miranda de Santana, 79. Natural de Araci (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Soares Ferreira, 71. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria Lúcia de Brito Souza Silva, 66. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Carmem Ponce Pioli, 62. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Edson Lima, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

João Batista Alves de Almeida, 54. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Alex Sandro Emílio Melo, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Marqyel de Souza de Farias, 34. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Antony Campos Assunção, 21. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.