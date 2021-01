Morre aos 32 anos Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene

09/01/2021 | 15:16



Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morreu aos 32 anos nesta sexta-feira, 8, segundo o G1. De acordo com informações do portal, o influenciador digital teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins. Segundo o portal, ele estava internado na Coordenação de Emergência Regional (CER) Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado.

Formado em Moda, Daniel Carvalho atuou como blogueiro, DJ e apresentador de TV. Ele ficou conhecido na internet nos anos 2000 ao criar a personagem drag queen Katylene Beezmarcky, que fazia comentários ácidos sobre celebridades e subcelebridades.

Em agosto de 2010, aos 23 anos, Daniel ganhou um programa na MTV, o Katylene TV, que era exibido por volta da meia-noite. A atração, semanal e com duração de 15 minutos, era um telejornal humorístico apresentado pela própria Katylene, em versão animada e dublada. "Vai ser uma animação porque não queria perder a carinha linda da Katylene, colocando alguém vestido de drag ou eu mesmo para fazer", contou Daniel ao Estadão na época. "Será tipo um TV Fama (RedeTV!), só que tosco. Vai ter muito off (imagens com narração) e pouca entrevista", disse.

Em janeiro de 2012, Daniel passou a integrar o time de comentaristas do Muito+, programa vespertino de Adriane Galisteu, na Band, sobre celebridades.

Nas redes sociais de Daniel, fãs e amigos lamentam a morte. "Dani que tristeza", comentou a apresentadora e atriz Adriane Galisteu.