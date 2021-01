Marcelo D2 revela que testou positivo para o novo coronavírus, mas está sem os sintomas

09/01/2021 | 15:10



Marcelo D2 foi até as suas redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores que ele e sua esposa, Luiza, foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Nos vídeos feitos pelo cantor no Instagram ele comentou que não teve sintomas e que a esposa acabou perdendo o paladar, mas que estavam bem e isolados.

Infelizmente Luiza e eu pegamos Covid-19. Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12º dia, está bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias. A gente está isolado para não passar para ninguém, a gente está aqui no meio do mato cuidando da saúde. Espero que vocês cuidem da de vocês também, a vacina está chegando! Mas sabem como que é o Brasil, vai demorar para ca***e, então usem máscara, fiquem em casa se puderem!