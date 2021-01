Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 14:14



Quantas vezes você já ouviu aquela mesma historinha de que o Metrô está chegando ao Grande ABC? Quem tem 20, 30, 40 anos com certeza já cansou dessas promessas e nem esperanças tem mais de ver transporte de qualidade na região. O Grande ABC conquistou o Metrô. Era uma realidade! Foi luta de muitos e muitos anos, a luta contra o próprio PSDB que governa nosso Estado há décadas e que nunca olhou para nossas cidades. Fui o deputado estadual, inclusive, que mais emenda propôs ao governo de João Doria para que isso fosse tirado do papel. Há alguns anos o Metrô parecia que finalmente chegaria: foi licitado e a linha iria ligar São Paulo à região passando por São Caetano, Santo André, São Bernardo e com perspectiva de chegar inclusive até Diadema. Muitos governantes ganharam eleição em cima dessa lógica. O atual prefeito de São Bernardo usou isso para vencer eleições. O governador João Doria veio como candidato à cidade, em 2018, dizendo que assumia o compromisso de tirar o Metrô do papel, pagando as desapropriações e fazendo tudo isso virar realidade. Mentiram, como sempre!

Quando tomaram posse, alguns dos atuais prefeitos, reeleitos, festejaram quando o governo do Estado anunciou que não seria mais monotrilho, mas BRT, mais barato e tão eficaz quanto o Metrô, na visão deles. Naquela época eu já dizia que estavam enterrando novamente o projeto. Falei que não era verdade, que não teria BRT. Dito e feito. O projeto não foi tocado porque o PSDB não tem compromisso com a nossa região. Lamentavelmente. Essa história toda virou mentira, irresponsabilidade dos prefeitos que foram reeleitos. Agora começam a falar da Linha 20-Rosa, que ligaria a Lapa, na Zona Oeste da Capital, até Rudge Ramos, em São Bernardo. O governo do Estado, no entanto, deixou reservado para o Metrô no orçamento deste ano apenas R$ 20! É novamente brincadeira com o nosso povo!

Quero que me cobrem: não vão fazer Linha 20, não vão fazer BRT e não vão fazer Linha 18. Enquanto o PSDB governar o Estado de São Paulo, no limite, o Grande ABC vai receber unidades do Bom Prato. Mais nada! Nossa região quer o Metrô, precisa do Metrô, tem direito a ter transporte rápido e de qualidade. Os empresários precisam que os funcionários de São Paulo cheguem rápido, com qualidade de vida. Quem trabalha na Capital e mora aqui tem o direito de ter isso na Região Metropolitana. Lá na Baixada Santista existe monotrilho há quase cinco anos em Santos e São Vicente. Ora, se lá tem, por que não aqui, região mais rica, mais desenvolvida e mais próxima de São Paulo, não pode ter? Enquanto o PSDB estiver no comando, infelizmente, podemos esquecer: o Grande ABC não vai ter Metrô e nenhuma outra obra que modernize e acelere o crescimento da nossa região.



Luiz Fernando é deputado estadual pelo PT-SP.

PALAVRA DO LEITOR

Cacareco

Aos saudosistas das cédulas de papel, relembro um fato inédito e pitoresco ocorrido nas eleições para a Câmara Municipal de São Paulo em outubro de 1959. Coincidentemente, naquela época, o zoológico de São Paulo hospedava uma rinoceronte emprestada do zoológico do Rio de Janeiro batizada com o nome de Cacareco. Decepcionados com os políticos e suas estripulias, em tom de brincadeira, alguns paulistas resolveram fazer uma campanha eleitoral em prol da Cacareco que, mesmo sem partido foi eleita com surpreendentes e presumíveis 100 mil votos. Evidentemente, o Tribunal Regional Eleitoral anulou os votos impedindo que ela tomasse posse. Segundo o Google, Cacareco faleceu em 1962 e não foi uma vereadora para entrar para a história. Pensando bem, seria ótimo a volta das cédulas de papel, pois assim teríamos a oportunidade de votar, já na próxima eleição, em outros Cacarecos que, com certeza, nos representariam melhor nas diversas esferas do poder.

Antonio de Oliveira Júnior

São Caetano

E se fosse agrotóxico?

Espero que a Anvisa analise o mais rapidamente o pedido feito pelo Instituto Butantan para uso emergencial da Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, e que não trate o assunto como política. Se bem que, a esperar deste governo, tudo é possível. Se fosse para aprovar um agrotóxico, horas seriam preciso para seu aval.

Carlos Roberto Alves

São Caetano

Grupo prioritário

Se os políticos estão fazendo tanta festa com essa vacina chinesa, por que não integram o grupo prioritário? Assim esperamos para ver as reações neles antes de se aplicar essa vacina, que eu não confio, no povo.

Paulo Bertaiolli Júnior

São Bernardo

Sujo e mal lavado

Muito se fala na (falta da) atuação do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19 e de sua responsabilidade nos 200 mil mortos pela doença. Concordo com muitas das críticas ao presidente. Mas é de se lamentar a postura do governador João Doria. Quer porque quer ser candidato a presidente e, aproveitando os holofotes críticos a Bolsonaro, tenta fazer passar pacote de maldades. O mais recente foi aumentar o ICMS. Ao ser questionado, recua. Ao que parece, além de ser um governante que não tem a população como prioridade, não sustenta as decisões que toma. Lamentável.

Maria José dos Santos Cruz

Diadema

Decepção

Estou decepcionado com o time montado pelo prefeito Marcelo Oliveira em Mauá. Votei nele porque não aguentava mais ver minha cidade nas páginas policiais. Então caio da cadeira ao ver o espaço da família Rubinelli no governo, o retorno de um ex-secretário de Atila Jacomussi em cargo polpudo na Sama e a indicação de secretários que passaram pela Prefeitura sem deixar saudades em outros governos do PT.

Armelindo Santana de Jesus

Mauá

Potência em risco

A invasão do Capitólio, pela turba que pretendia impedir pela força os parlamentares de validar as eleições presidenciais, é uma prática do inimaginável e prova de que a ordem e o respeito perecem nos Estados Unidos, o país-potência que, por muito tempo, foi, orgulhosamente, classificado como a maior democracia do mundo. Hoje, no lugar do tradicional respeito, coloca-se a desobediência civil, que ameaça retroceder a sociedade à barbárie. Sem juízo de valores sobre os atuais contendores, esse clima ruim destrói o tecido social e, em se tratando de um país líder, também pode influenciar o alastramento do mal a outras nações. Convulsionados, os Estados Unidos não terão condições de auxiliar os parceiros ao redor do mundo, conforme sempre ocorreu. Aí acontecem episódios que levam à instabilidade e a possíveis ditaduras de diferentes matizes. Independentemente de esquerda ou direita, as extremas são nocivas.

Dirceu Cardoso Gonçalves

Taubaté (SP)