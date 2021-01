Ecos do passado

Do Diário do Grande ABC



Em ampla entrevista concedida a este Diário em outubro passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertava para a necessidade de o Grande ABC encontrar alternativa à indústria automotiva, única maneira de a região se manter entre as principais produtoras de riquezas do Brasil. E conclamava as lideranças políticas e universitárias a, sob liderança do Consórcio Intermunicipal, debater o tema. Necessário relembrar a preocupação do político no momento em que balanço de associação nacional dos fabricantes de veículos mostra que foram produzidas em 2020 cerca de 900 mil unidades a menos que no ano anterior. O segmento está em crise, e não apenas por causa da pandemia.

A produção de veículos deve entrar em declínio no mundo. No início do ano passado, o executivo Robert Bosch, filho, CEO da companhia de autopeças que leva seu sobrenome, declarou que o comércio de veículos deve começar a desaquecer nos próximos anos, até que a substituição dos motores a combustão pelos elétricos impulsione nova onda de negócios no setor automotivo, na segunda metade desta década. Como a indústria regional é totalmente baseada na produção de modelos movidos a diesel, gasolina ou etanol, fica fácil prever o agravamento da crise. A menos, evidentemente, que o Grande ABC encontre outros meios de empregar sua população, que beira os 3 milhões de pessoas.

É passada a hora de os gestores do Grande ABC colocarem o assunto na pauta de debates prioritários. Universidades, sindicatos, inclusive os patronais, e entidades da sociedade civil organizada devem ser convidados a tomar assento à mesa. Encontrar novos rumos econômicos é essencial para manter a região na privilegiada posição de quarto maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, atrás apenas das capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Adaptar-se às exigências da revolução digital, que desaguou na chamada Era da Informação, é imperioso para manter a qualidade de vida da população, tornando-a menos suscetível a contratempos, por mais graves que sejam – como uma pandemia.