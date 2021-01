Nasce Rayan, terceiro filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador

09/01/2021 | 12:11



Nasceu na última sexta-feira, dia 8, Rayan, o terceiro filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie. No mesmo dia, o casal anunciou que estava a caminho da maternidade após Kyra sentir fortes contrações. O bebê veio ao mundo com 3.910kg e medindo 51cm, na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A gravidez foi revelada em junho deste ano. Para Patricia Kogut, o ator afirmou que Rayan, seu primeiro filho homem, será seu último filho:

É uma felicidade enorme no meio disso tudo. Não foi programado. Estávamos começando a especular sobre ter ou não mais um filho, até por causa da idade da Kyra (35 anos). A gente sabia que teria que tomar uma decisão numa data próxima, mas ainda não tinha batido o martelo. E aí veio. Logo que soube, pensei: Caraca, e agora?. Surgiram logo as contas na cabeça, ter que trocar de carro para caber todo mundo... Viagem para o exterior nem tão cedo. Brincadeiras à parte, foi um choque pela surpresa e também pelas condições em que estamos vivendo no mundo, com a pandemia e o isolamento. É uma época de muitas incertezas. Mas, logo depois do choque, disse: Vamos embora, veio na hora certa. Porém, agora eu fechei a fábrica.

Malvino e Kyra já são pais de Ayra Salvador Gracie e Kyara Gracie Salvador. O ator também é pai de Sofia, fruto da relação com Ana Ceolin. A família costuma aparecer reunida na internet e os detalhes da gestação de Kyra foram divulgados aos fãs e seguidores.