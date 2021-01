Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 11:43



O motorista que se prepara para descer para o Litoral pode encontrar lentidão na Rodovia dos Imigrantes, entre os km 38 e km 43, causada por excesso de veículos.

Há trânsito, também causado pelo elevado número de automóveis, entre os km 54 e km 50 no sentido Capital da Imigrantes.

As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) têm tráfego normal. Apesar do tempo encoberto, a visibilidade é boa nas vias.

O SAI está em Operação Descida (7x3). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida da Serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes.