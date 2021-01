Cantora gospel Amanda Wanessa movimenta mãos e pés após diminuição de sedativos

09/01/2021 | 11:10



Boas notícias! A cantora Amanda Wanessa teve uma evolução significativa em seu quadro na última sexta-feira, dia 8. A equipe responsável por fazer atualizações sobre o estado de saúde da artista informou que Wanessa reagiu de forma positiva após a diminuição de sedativos realizada pelos médicos na última quinta-feira, dia 7.

Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. (1 Pedro 5:7) E o Senhor tem cuidado de forma sobrenatural da querida Amanda Wanessa... Hoje, ela reagiu ainda mais e mexeu perna e mão. Glória a Deus. Vamos continuar orando e, desde já, agradecendo por este milagre. Fé mais Fé é igual a milagre.

Como você viu, Amanda Wanessa sofreu um acidente grave na última segunda-feira, dia 4. Ela estava na PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, quando seu carro foi atingido por um caminhão. No momento do acidente, ela estava com o pai Odilon, a filha Mel e uma amiga. Felizmente, todos já receberam alta.