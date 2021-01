Zyan completa seis meses de vida e recebe declarações de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

09/01/2021 | 11:10



Essa família é linda demais, Brasil! Zyan completou seis meses de vida na última sexta-feira, dia 8, e ganhou uma festa de mêsversário inspirada na animação O Pequeno Chefinho, de 2017. Como você viu, o tema da comemoração foi sugerido pelo próprio Bless, irmão mais velho de Zyan. Titi, a primogênita da família, também se derreteu pelo irmãozinho nas redes sociais.

No Instagram, Giovanna Ewbank fez uma declaração linda para o caçula:

A gente piscou, e baby Zyan faz 6 MESES!!! O mês passou voando e já estamos aqui DE NOVO comemorando mais um mêsversário do meu baby Z! A ideia do Poderoso Chefinho, óbvio, veio do Bless! E não é que combina? kkkk Agora é assim: todo dia 08 é esse momento delicioso e especial para acompanhar mês a mês o primeiro aninho de vida do nosso pinguinho. E pensar que eu achava festinha de mêsversário uma bobagem. Kkkkkkk... Agora a boba sou eu que fico toda empolgada esperando esse dia chegar. E as crianças também amam! Feliz mêsversário, meu bebê! MEIO ANO DE PURO AMOR E FELICIDADE!!! Que presente de Deus é poder ser a sua mãe., escreveu.

Bruno Gagliasso foi outro que encantou ao falar de Zyan:

Olha aí! Alguém cresceu muito nesses seis meses. Dá para ver de longe todas as mudanças que aconteceram desde a sua chegada. Eu falo de você, mas também de mim. O homem que sou. O pai que desejo ser. Tudo aquilo que você e seus irmãos moldam em mim. Você, tão pequeno e com tanta personalidade, me refaz e me ensina todos os dias. Nesses seis meses eu sou outra pessoa. Uma pessoa melhor porque você está aqui. Te amo, filho! Feliz mêsversário #ZyanFaz6Meses, escreveu o ator.

Fofura, né?