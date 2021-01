Polícia prende segundo suspeito de matar vendedor de fruta

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 10:40



A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de ontem, o segundo suspeito da morte do vendedor de frutas Glaucio Nascimento, assassinado no dia 27 de dezembro do ano passado. Identificado como Bruno da Silva Dantas, 19 anos, o suspeito foi preso na Vila Nogueira, em Diadema.

Segundo informações da polícia, a PM recebeu denúncia de que o suspeito estava no bairro e a corporação decidiu enviar uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motos) para averiguar a informação.

Após ronda pelo bairro, o suspeito foi encontrado próximo a sua residência. A PM informou que o homem estava com duas mochilas com roupas e admitiu que se preparava para ir para outo estado.

O homem não resistiu à abordagem dos policiais e foi encaminhado ao 3º DP (Assunção) de São Bernardo, onde ficará à disposição da Justiça